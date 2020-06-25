Kadıköy'de çırılçıplak intihara teşebbüs anı kamerada
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Kadıköy'de çırılçıplak intihara teşebbüs anı kamerada

Kadıköy'de çırılçıplak intihara teşebbüs anı kamerada Kadıköy'de çıplak bir şekilde balkona çıkan kadın atlayarak intihara teşebbüs etti Kadıköy'de apartmanın balkonun çıplak bir şekilde çıkan bir kadın kendini balkondan aşağıya bırakarak intihara teşebbüs etti.

25.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:48

Kadıköy'de çırılçıplak intihara teşebbüs anı kamerada

Kadıköy'de çıplak bir şekilde balkona çıkan kadın atlayarak intihara teşebbüs etti

İSTANBUL - Kadıköy'de apartmanın balkonun çıplak bir şekilde çıkan bir kadın kendini balkondan aşağıya bırakarak intihara teşebbüs etti. Kadının balkondan atlama anı kameralar tarafından kaydedildi.

Olay Yoğurtçu Parkı sokak üzerinden bulunan binada 11.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının bilgisine göre psikolojik sorunları olan kadın çıplak bir şekilde balkonun demirliklerine oturdu. Çıplak bir vaziyette demirliklerde bekleyen kadın daha demirliklerden kendini pencere tarafına alarak 5'nci kattan aşağıya bıraktı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Vatandaşların çığlıkları arasında itfaiyenin minderi üzerine çakılan kadına ilk müdahaleye olay yerindeki 112 Sağlık Ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri yaralı olan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadın hastanede tedavi altına alırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İntihara teşebbüs anı kamerada

Kadıköy'de çıplak bir şekilde balkona çıkan kadının atlama anı kameralar tarafından kaydedildi. Balkonda bir müddet çıplak vaziyette duran kadın daha sonra kendini aşağıya bıraktı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olayı gören Kubilay küçüksolmaz, "Balkondan atlayan kadını maalesef tanımıyoruz. Gelen seslere dışarı çıktım balkondaydı.İntihara kalkıştı. Psikolojik sorunları olan bir bayandı. Kendisi direk boşluğa bıraktı. Önceden elbiseleri giyinikti. Elbiselerini çıkardı atladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Hastaneye götürdüler " diye konuştu.

Kadıköy'de çırılçıplak intihara teşebbüs anı kamerada

Kaynak: İHA

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