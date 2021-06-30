KADIKÖY'DE CİPİN DURAĞA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
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KADIKÖY'DE CİPİN DURAĞA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'DE CİPİN DURAĞA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADAHaber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ / KADIKÖY'de cip ile otomobil çarpıştı.

KADIKÖY'DE CİPİN DURAĞA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Haber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ/ KADIKÖY'de cip ile otomobil çarpıştı. Savrulan, cipin çarptığı İETT durağında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Sahil Yolu'nda meydana geldi. Çağatay Ulaş'ın kullandığı 34 HRC 06 plakalı ciple Kürşat Taze'nin kullandığı 34 GP 5370 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazanın etkisiyle Çağatay Ulaş'ın kullandığı cip, İETT durağına çarptı. Şans eseri durakta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlatırken, durakta hasar meydana geldi. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yola sıçrayan camları temizledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen cip ile otomobilin kaza kaza yaptığı, cip durağa çarparken karşı kaldırımda yürüyen bir yayanın korku ile kaçtığı ve çevrede bulunanların olay yerine koştuğu görülüyor. Kaza sonrası hasar gören durakta bekleyenler yaşanan kazalar nedeniyle önlem alınmasını istedi.

KADIKÖY'DE CİPİN DURAĞA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
KADIKÖY'DE CİPİN DURAĞA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
KADIKÖY'DE CİPİN DURAĞA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
KADIKÖY'DE CİPİN DURAĞA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
KADIKÖY'DE CİPİN DURAĞA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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