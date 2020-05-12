KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4
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KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4

KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4 (drone görüntüsü)Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/ Kadıköy'de 12 katlı binanın garajında bir otomobilde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4
12.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:01

KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4 (drone görüntüsü)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/ Kadıköy'de 12 katlı binanın garajında bir otomobilde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Yangın saat 13.45 sıralarında Caddebostan Mahallesi Gökçe Sokaktaki 12 katlı bir binanın kapalı garajında bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çıkan dumanlar bir anda binayı kapladı,bina sakinleri dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLELENLER OLDU

Çıkan yoğun dumandan etkilenerek dışarıya çıkan bina sakinlerine olay yerine çağrılan ambulanslarda ilk müdahaleler yapıldı.Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.Yakınlarından bir süre haber alamayan bir kişi gözyaşlarına boğuldu..Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangında garajda bulunan 1 araçta da hasar meydana geldi. Bir bina sakini 'bir anda duman kapladı her yeri,zor çıktık binadan çok korkutuk" dedi.

Yangın drone ile havadan görüntülendi. Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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