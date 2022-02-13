KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de çiftler, yarım asırlık klasik araçlarla "Sevgi Konvoyu" oluşturdu

İSTANBUL - Kadıköy'de düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlikte bir araya gelen çiftler, yarım asrı devirmiş onlarca klasik araçla Kadıköy caddelerinde "Sevgi Konvoyu" oluşturdu. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kadıköy, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne saatler kala renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen "Sevgi Konvoyu" temalı programda yarım asrı devirmiş onlarca klasik araçla birlikte hareket eden eşler ve sevgililer, Kadıköy caddelerinde "Sevgi Konvoyu" oluşturdu. Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı'nda bir araya gelen İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 1950'li ve 1960'lı yıllara ait Chevrolet, Ford, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Plymouth gibi markalı klasik otomobillerini önce renkli balonlarla ve çeşitli materyallerle süsledi, ardından "Sevgi Konvoyu" için yola çıktı. Konvoy, Suadiye, Bağdat Caddesi, Kadıköy güzergahında hareket ederek Hasanpaşa'da bulunan İstanbul Klasik Otomobilciler Dernek merkezinde canlı müzik dinletisiyle son buldu.

"Sevgiyi hissedebilmek çok güzel"

Sevgi Konvoyu'na eşi ile gelen çiftlerden Vedat Tosun, "Derneğimizin düzenlediği Sevgililer Günü etkinliği çerçevesinde buradayız. Kısmet olursa bir tur atıp ondan sonra etkinliğe katılacağız. Bu güzel günde dostlarımızla birlikte olmaktayız. ve tekrar sevgiyi hissedebilmek çok güzel" dedi.

Özlem Kocabaş isimli bir vatandaş ise, "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Hem sevgilimiz yanımızda hem böyle güzel bir organizasyonda bulunmak çok güzel çok keyifli geçiyor. Bu güzel arabaların içinde olmak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

"Eski araçları çok seviyoruz babadan gelen bir sevgi"

Gökhan Kocabaş ise, "Bu bizim ilk organizasyona katılımımız, dolayısıyla biraz daha heyecanlıyız. 1958 model aracımızla geldik. Eski araçları çok seviyoruz babadan gelen bir sevgi, dolayısıyla bu organizasyonda bulunmaktan mutluyuz" diye konuştu.