Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak...
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Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak...

Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece "eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

19.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:17
Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova'yı silahla vurarak...

'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye ve karısı Yüksekova'yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece "eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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