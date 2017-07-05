Kadıköy'de CHP'liler ile Vatan Partili Grup Arasında Gerginlik

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in "Bu yürüyüş CHP'nin bonzaisidir" açıklamasının ardından bazı partililer bugün akşam saatlerinde Kadıköy'de eylem yaptı.

Kadıköy'de bir araya gelen Vatan Partisi üyeleri, adalet yürüyüşünü eleştiren bir basın açıklaması yapmak istedi.

CHP'LİLERDEN SERT TEPKİ

"Halkımızı uyarıyoruz Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK/HDP ile ittifaka hazırlıyor" pankartı açan Vatan Partisi üyelerini ise bir başka grup protesto etti.

Vatan Partisi üyelerini yuhalayan ve ChP lehine slogan atan grup, "Hak, hukuk, adalet" diye bağırdı.

İki grubun karşı karşıya gelmesi kısa süreli gerginliğe yol açtı. Gerginlik ise olaysız sona erdi.