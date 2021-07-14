Kadıköy'de çalışırken yanmaya başlayan beton pompası kullanılamaz hale geldi
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Kadıköy'de çalışırken yanmaya başlayan beton pompası kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de çalışırken yanmaya başlayan beton pompası kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Kadıköy'de, çalıştırıldığı sırada motoru yanan beton pompası kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de, çalıştırıldığı sırada motoru yanan beton pompası kullanılamaz hale geldi.

Fikirtepe Mahallesi Yavuz Sokak'taki inşaat alanında çalıştırılan beton pompasının motoru yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesi nedeniyle olay yerinde bulunan beton mikseriyle yangına müdahale edildi.

Olay yerine gelen itfaiye, beton pompası ve bir binanın su borularına da sıçrayan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle beton pompası kullanılamaz hale geldi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, beton pompasının alev aldığı, yangının beton mikseriyle söndürülmeye çalışıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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