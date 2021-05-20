KADIKÖY'DE CADDE VE SAHİLLER DOLDU TAŞTI
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KADIKÖY'DE CADDE VE SAHİLLER DOLDU TAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHAKademeli normalleşme devam ederken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasıyla Bağdat Caddesi, Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Kademeli normalleşme devam ederken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasıyla Bağdat Caddesi, Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmenin 3'üncü gününde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasıyla güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yoğun trafik oluştu. Kimi vatandaşlar alışveriş kimileri ise aileleriyle birlikte yürüyüş yaptı. Caddebostan Sahili'nde ise yoğunluk yaşandı. İstanbullular sosyal mesafeyi ve maske kuralını hiçe sayarak iç içe oturup arkadaş gruplarıyla vakit geçirdi. Sahilde bulunan konteyner tuvaletlerde metrelerce kuyruk oluştu. Bazıları kapalı olan restoran ve kafelerden aldıkları yiyecek ile içecekleri sahilde tüketti. Kimileri ise sahil şeridinde yürüyüş yaptı.

KADIKÖY'DE CADDE VE SAHİLLER DOLDU TAŞTI
KADIKÖY'DE CADDE VE SAHİLLER DOLDU TAŞTI
KADIKÖY'DE CADDE VE SAHİLLER DOLDU TAŞTI
KADIKÖY'DE CADDE VE SAHİLLER DOLDU TAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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