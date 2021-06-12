Kadıköy'de, Cadde 10K Koşusu dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de yarın düzenlenecek Cadde 10K Koşusu dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de yarın düzenlenecek Cadde 10K Koşusu dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında Kadıköy'de düzenlenecek Cadde 10K Koşusu sebebiyle araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahlar şu şekilde sıralandı:

"Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kavşağından Kızıltoprak mevkisi BP Petrol önüne kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Fener Kalamış Caddesi (cadde başından Ahmet Mithat Efendi Cadde Kavşağı'na kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Çetin Emeç Bulvarı (cadde başından Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak Kavşağı'na kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak."

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 kara yolunun alternatif güzergah olarak kullanılabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu