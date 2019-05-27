Kadıköy'de boş binada çıkan yangın 3 binaya yayıldı
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe'de meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe'de meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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