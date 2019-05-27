Kadıköy'de boş binada çıkan yangın 3 binaya yayıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe'de meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Euronews.com'da Görüntüle