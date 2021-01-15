Kadıköy'de bir kişi ölü bulundu
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Kadıköy'de bir kişi ölü bulundu

15.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:13

Kadıköy'de bir kişi sokakta ölü bulundu.

Kadıköy'de bir kişi sokakta ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan 65 yaşındaki Sami B.'nin öldüğünü tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından Sami B'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin arkadaşı olduğunu belirten Mehmet Mustafa Çeçen, "Sami Abiyi 30 yıldır tanırım, iki çocuğundan yıllardır haber alamıyordu. Sabah baktım, çorba vereyim dedim, istemedi. Geldiğimde sokakta ambulansı görünce aklıma o geldi." dedi.

Kadıköy'de bir kişi ölü bulundu
Kadıköy'de bir kişi ölü bulundu
Kadıköy'de bir kişi ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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