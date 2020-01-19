Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü
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Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

Kadıköy'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.

19.01.2020 00:38 | Son Güncelleme: 19.01.2020 00:38
Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü. Kaçan saldırgan daha sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Y. (38), Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Y. (37) ile annesi Zülfiye Y'ye ateş etti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zülfiye Y. ile gelini Seyhan Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tahsin Y, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullanılan silahla birlikte Ataşehir'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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