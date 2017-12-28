Kadıköy'de Bir Kafe Çalışanı Silahla Yaralandı

Kadıköy'de kafede üç müşteriyle aralarında çıkan tartışma sırasında silahla vurularak yaralanan bir çalışan, hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi'ndeki bir kafeye müşteri olarak gelen üç kişi ile iş yeri çalışanlarından Ünal Çavuş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada müşterilerden biri yanında bulunan tabancayla ateş ederek Çavuş'u bacağından yaraladı.



Şüpheliler olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaşırken iki cep telefonunu masada unuttu. Silah sesleri dolayısıyla kafe ve civarında kısa süreli panik yaşandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Ünal Çavuş, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.