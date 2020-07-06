Kadıköy'de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu Kadıköy'de bir işyerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kadıköy'de bir işyerinde çıkan yangın hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Sahrayı Cedit Mahallesi Çelik Sokağı'ndaki 5 katlı binanın giriş katında bulunan yüncü dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Kaynak: AA