Kadıköy'de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Kadıköy'de bir işyerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
06.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:52
Kadıköy'de bir işyerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Sahrayı Cedit Mahallesi Çelik Sokağı'ndaki 5 katlı binanın giriş katında bulunan yüncü dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA