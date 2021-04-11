Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor
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Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Güncel

Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor Tarihi Galib Paşa Camii çeşmesi, aylardır restore edilmeyi bekliyor Kadıköy'de bir aracın çarpması sonucu zarar gören tarihi Galib Paşa Camii çeşmesi için kazanın üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen henüz bir...

Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor

Tarihi Galib Paşa Camii çeşmesi, aylardır restore edilmeyi bekliyor

İSTANBUL - Kadıköy'de bir aracın çarpması sonucu zarar gören tarihi Galib Paşa Camii çeşmesi için kazanın üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen henüz bir çalışma başlatılmadı. Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen tarihi camiye ait çeşme restore edileceği günü bekliyor.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde geçtiğimiz Kasım ayında bir otomobil ile cipin çarpışması sonrası araçlardan biri savrularak cadde kenarında bulunan tarihi çeşmeye çarpmış ve çeşmede büyük çaplı hasar meydana gelmişti. Yaşanan olay sonrası yetkililer hasar gören tarihi çeşmenin etrafını brandalar ile kapatmıştı. Kazanın üzerinden 6 aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen kazada hasar gören tarihi çeşme için herhangi bir restore çalışması yürütülmedi. Konuya ilişkin konuşan Kent Araştırmacısı Berk Erkent, "Yetkililer bu zaman diliminde bir kez geldiler, etrafını branda ile kapattılar. Ne yazık ki şu ana kadar herhangi bir çalışma girişimi olmadı. Kasım ayından bu yana çeşme bu halde" dedi.

"Bir gecede bu tarihin yok olması üzücü"

Galib Paşa Cami'nin tarihi çeşmesine ilişkin bilgiler veren Kent Araştırmacısı Berk Erkent, "Buradaki çeşme Galib Paşa Camii'nin bir parçasını teşkil ediyor. Galib Paşa Cami 1899 yılında Sultan 2. Abdülhamid döneminde nazırlık yapan Galib Paşa tarafından yaptırılan bir camidir. O dönemde buralar Bağdat yolu olmakla birlikte zemini topraktan oluşan bir yoldu. Bu yol üzerinden Anadolu'ya, Bağdat'a yolculuk ediliyordu. Galib Paşa'da buradan geçen kafilelerin, yolculuk esnasında namazlarını kılabilmeleri, ibadetlerini yapabilmeleri için camiyi yaptırıyor. Bu çeşmeyse camiden sonra 1950'li yıllarda yapıldığı söylense de tam olarak bir tarih belirtilemiyor. Bu çeşme cami ile bir bütünlük sağlıyor. Ne yazık ki 5 ay kadar önce gece geç saatlerde bir trafik kazası yaşandı. Bu kazayla birlikte bir gecede bu tarihin yok olması gerçekten çok üzücü. Kazanın üzerinde 5 ayı aşkın bir süre geçti. Yetkililer bu zaman diliminde bir kez geldiler, etrafını branda ile kapattılar. Ne yazık ki şu ana kadar herhangi bir çalışma girişimi olmadı. Kasım ayından bu yana çeşme bu halde. Buradan her geçtiğimde açıkçası benim içim acıyor. Mutlaka yapılacaktır diye umut ediyorum ama bunca zaman geçmesine rağmen herhangi bir çalışma henüz yok" diye konuştu.

Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor
Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor
Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor
Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor
Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor
Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor
Kadıköy'de bir gecede yok olan tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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