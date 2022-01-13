Kadıköy'de bir dairede çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler
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Kadıköy'de bir dairede çıkan yangında 1 kişi öldü

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi ölürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi ölürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'taki 11 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda oturan bina sakinlerinin bir kısmı yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkarken, bazıları da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndürerek duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede ikinci kattaki dairede bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kadıköy'de bir dairede çıkan yangında 1 kişi öldü

Kadıköy'de bir dairede çıkan yangında 1 kişi öldü

Kadıköy'de bir dairede çıkan yangında 1 kişi öldü

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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