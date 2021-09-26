Kadıköy'de bir binanın iki balkonu yıkıldı - Haberler
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Kadıköy'de bir binanın iki balkonu yıkıldı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de 5 katlı bir binanın iki balkonu yıkıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 5 katlı bir binanın iki balkonu yıkıldı.

Kavuklu Hamdi Bey Sokağı'ndaki Erdem Apartmanı'nın 2. ve 3. katındaki iki balkon gürültüyle yıkılırken mahalle sakinleri evlerinden dışarı çıktı.

Kimsenin yara almadığı olayda itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken, beton parçaları bahçeye düştü, ağaçların dalları kırıldı.

Yıkılan balkonlardan sarkan demirlerin de belediye ekiplerince kesileceği öğrenildi.

Kadıköy'de bir binanın iki balkonu yıkıldı

Kadıköy'de bir binanın iki balkonu yıkıldı

Kadıköy'de bir binanın iki balkonu yıkıldı

Kadıköy'de bir binanın iki balkonu yıkıldı
AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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