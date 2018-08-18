Apartmanın Bahçesine 200 Metre Sürüklenerek Getirilmiş Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul Kadıköy'de bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu. Cesedin 200 metre sürüklenerek bahçeye getirildiği bilgisine ulaşıldı.

200 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi, Oral sokakta bir apartman bahçesinde erkek cesedi bulundu. Gökay Erdem adlı bir şahsın ne şekilde öldürüldüğü tespit edilemezken, şahsın yaklaşık 200 metre sürüklenerek bir apartmanın bahçesine geldiği öğrenildi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.