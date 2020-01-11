Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:28
Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

'de bir apartmanda çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Zühtüpaşa Mahallesi 1. Hat Boyu Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

İlk müdahaleyi apartman görevlisinin yaptığı yangın nedeniyle kısa sürede binadaki tüm daireleri duman kapladı.

Durumun verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.

ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan çok sayıda apartman sakini itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 7 kişi ise ayakta tedavi edildi. Yangına müdahale eden apartman görevlisinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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