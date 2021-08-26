Kadıköy'de bir ağacın devrilmesi nedeniyle 4 otomobilde hasar oluştu

Kadıköy'de bir sitenin otoparkındaki ağacın devrilmesi nedeniyle 4 otomobil hasar gördü.

Kadıköy'de bir sitenin otoparkındaki ağacın devrilmesi nedeniyle 4 otomobil hasar gördü.

19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan Caddesi'nde bulunan sitenin otoparkındaki kestane ağacı çürümenin de etkisiyle park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, testere ile böldüğü ağacı otomobillerin üzerinden kaldırdı.

Park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu.

Görgü tanığı Ferhat Öz, en az 30 yaşında olan ağacın çürüdüğünü anlatarak, daha önce çürümeyi fark etmediklerini söyledi.

Öz, ağacın devrildiği sırada otoparkta kimsenin bulunmadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu