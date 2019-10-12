Kadıköy'de bin 796 gün sonra milli heyecan

12.10.2019 00:00

A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda sahaya çıktı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Milliler, bin 796 gün sonra Kadıköy'de bir karşılaşamaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, Kadıköy'deki ilk maçını 10 Kasım 1993 tarihinde Norveç ile oynadı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Milliler, bu statta Arnavutluk müsabakası ile birlikte çıktığı 17. maçında 9. galibiyeti aldı. Milli takım geride kalan karşılaşmalarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

MİLLİLER, YİNE SON ANLARDA GÜLDÜRDÜ

A Milli Futbol Takımı, Andorra maçının ardından Arnavutluk karşılaşmasının da son anlarında bulduğu golle galip geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0 yendi. Galibiyet golünü 90+1. dakikada Cenk Tosun ile bulan milliler, Andorra maçının ardından yine son dakikalarda sevinç yaşattı. Ay-yıldızlılar, Andorra karşılaşmasında da 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle galip gelmişti

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA