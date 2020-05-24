KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
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KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI

Kadıköy'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

24.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:38

Kadıköy'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Fikirtepe Mahallesi Erler Sokak'ta 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada bir kişi, evden aldığı bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler bölgeden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan birisi, kendilerini bıçaklayan kişileri ölümle tehdit etti.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı

KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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