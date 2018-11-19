'Beton' Tuzağına Düşen 2 Kadının, Batma Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
İstanbul'da elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola dökülen betonu fark edemeyen 2 kadın, vücutlarının yarısına kadar betona battı.
İstanbul Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinde önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı.
YAKLAŞIK 1 METRE ÇUKURA GÖMÜLDÜ
Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı. Kadınların betonu fark etmeyerek betona battığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Beton tuzağından görüntüler;