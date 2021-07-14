Kadıköy'de beton pompası kamyonu alev alev yandı
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Kadıköy'de beton pompası kamyonu alev alev yandı

Kadıköy'de beton pompası kamyonu alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat KORKMAZ KADIKÖY'de beton pompası bulunan kamyonda çıkan yangın yakındaki eve de zarar verdi.

Murat KORKMAZ KADIKÖY'de beton pompası bulunan kamyonda çıkan yangın yakındaki eve de zarar verdi.

Kadıköy Mandıra Caddesi Yavuz Sokak'ta bir inşaat alanında çalışma yapan beton pompası kamyonunda yangın çıktı. Kamyon alev alev yanarken çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin artmasıyla yakında bulunan beton mikserlerinden su sıkılarak müdahalede bulunuldu. Alevler 2 katlı eve de zarar verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.

Yangın esnasında evde olan Fatih Bayar, "Uyuyordum, sesler geldi çatıya çıktım. Dumanlar çıkıyordu araçtan. İtfaiyeye haber verdik. Şantiyenin mikserleriyle müdahale ettiler. Evin balkonuna ve çatısına sıçramış" şeklinde konuştu.

Kadıköy'de beton pompası kamyonu alev alev yandı
Kadıköy'de beton pompası kamyonu alev alev yandı
Kadıköy'de beton pompası kamyonu alev alev yandı
Kadıköy'de beton pompası kamyonu alev alev yandı
Kadıköy'de beton pompası kamyonu alev alev yandı
Kadıköy'de beton pompası kamyonu alev alev yandı
Kadıköy'de beton pompası kamyonu alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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