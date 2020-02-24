Kadıköy'de beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı
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Kadıköy'de beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı

Kadıköy'de beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı.

24.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:22
Kadıköy'de beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı

'de beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı.

Mehmet S.'nin kullandığı 34 KM 6186 plakalı beton mikseri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Şair Arşi Caddesi'ne dönüşte yolun karşısına geçmeye çalışan 'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mustafa Yiğit yaralandı.

Vatandaşlar durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Mustafa Yiğit de ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Mehmet S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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