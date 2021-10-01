Kadıköy'de beton mikseri ile otomobil arasında sıkışan sürücü yaralandı - Haberler
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Kadıköy'de beton mikseri ile otomobil arasında sıkışan sürücü yaralandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de park halindeki otomobil ile beton mikseri arasında sıkışan sürücü yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de park halindeki otomobil ile beton mikseri arasında sıkışan sürücü yaralandı.

Erenköy Nimet Ekşioğlu Sokak'ta ilerleyen 34 SU 0248 plakalı beton mikserinin sürücüsü, park halindeki 34 RT 9224 plakalı otomobile çarptığını düşünerek kontrol etmek için el frenini çektikten sonra aracından indi.

Bu sırada freni boşalan beton mikserinin hareket etmesi üzerine sürücü, otomobil ile beton mikseri arasında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kadıköy'de beton mikseri ile otomobil arasında sıkışan sürücü yaralandı

Kadıköy'de beton mikseri ile otomobil arasında sıkışan sürücü yaralandı

Kadıköy'de beton mikseri ile otomobil arasında sıkışan sürücü yaralandı

Kadıköy'de beton mikseri ile otomobil arasında sıkışan sürücü yaralandı
AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kadıköy'de beton mikseri ile otomobil arasında sıkışan sürücü yaralandı - Haberler
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