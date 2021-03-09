Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi

09.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:46
Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi

KADIKÖY'de polis ve zabıta ekipleri koranavirüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförleri denetledi.

KADIKÖY'de polis ve zabıta ekipleri koranavirüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförleri  denetledi.  Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeli kapsamında koronavirüs denetimleri devam ediyor. Polis ve zabıta ekipleri  Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi'nde berber ve kuaförlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, tek kullanımlık eşya kullanımı, mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Erkek berberi Erkan Pekcan  "Önlemlerimizi artırdık. Sınırlı sayıda müşteri alıyoruz. Hijyene hep dikkat ettik, bundan sonra daha da dikkat etmeye çalışacağız. Koltuklar arası bir boşluk bırakıyoruz ve  kullandığız malzemeleri steril yapıyoruz" dedi. Kadın kuaförüne gelen Aslı Yaman "Dinamik denetleme uygulanıyor. Çok memnunuz bu uygulamada. Randevu sistemi ile geldim. Burada kalabalık içerisinde beklemiyoruz" diye konuştu.

(Fotoğraf)


Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi
Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi
Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi
Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi
Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi
Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi
Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Serdar Ortaç Bülent Ersoy Şevket Çoruh Rasim Öztekin
Spor Can Bartu Ali Şansalan Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 15:54:34. #1.15#
title