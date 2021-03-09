Kadıköy'de berber ve kuaförler denetlendi

KADIKÖY'de polis ve zabıta ekipleri koranavirüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförleri denetledi. Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeli kapsamında koronavirüs denetimleri devam ediyor. Polis ve zabıta ekipleri Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi'nde berber ve kuaförlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, tek kullanımlık eşya kullanımı, mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Erkek berberi Erkan Pekcan "Önlemlerimizi artırdık. Sınırlı sayıda müşteri alıyoruz. Hijyene hep dikkat ettik, bundan sonra daha da dikkat etmeye çalışacağız. Koltuklar arası bir boşluk bırakıyoruz ve kullandığız malzemeleri steril yapıyoruz" dedi. Kadın kuaförüne gelen Aslı Yaman "Dinamik denetleme uygulanıyor. Çok memnunuz bu uygulamada. Randevu sistemi ile geldim. Burada kalabalık içerisinde beklemiyoruz" diye konuştu.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı