Kadıköy'de bedava et döner kuyruğu

Enflasyonla topyekün mücadele için yarım ton et döner dağıttı

Gün boyunca 1 ton et döneri ücretsiz dağıtacak

İSTANBUL - Enflasyonla Topyekün Mücadele programına destek veren işletme Sahibi Himmet Polat, yarım ton et döneri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Ücretsiz döner almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluştururken, bedava döner en çok öğrencilerini sevindirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklamasının ardından ülkemizde çok sayıda işletme ve mağaza sahibi fiyatlarda indirime giderek kampanyayı desteklemişti. Devam eden süreçte Kadıkköy'de şubesi bulunan Ağababa Ekpress Döner Restoran'ın sahibi Himmet Polat, kampanyaya farklı bir yöntemle destek oldu. Aldığı kararla vatandaşlara yüzlerce kilo et döneri ücretsiz ikram eden Polat, gün boyunca restoranda bulunan tüm ürünleri vatandaşlara dağıtacaklarını söyledi.

Öte yandan bedava döner en çok öğrencilerin yüzünü güldürdü. Döner alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, dakikalarca döner sırası bekledi.

1 ton döneri vatandaşlara dağıtacağız

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında böyle bir karar aldıklarını belirten işletme sahibi Himmet Polat,"Devletimizin aldığı yüzde 10 indirim kararını destekliyoruz. Bunu destekler nitelikte Kadıköy şubemizde tüm ürünleri bedava yaptık bugün. Bugün yaklaşık 500 kg döner dağıtık akşama kadar 1 ton olacak dağıttığımız döner" dedi.