Kadıköy'de Bedava Et Döner Kuyruğu

İstanbul Kadıköy'de Enflasyonla Topyekün Mücadele programına destek veren işletmeci yarım ton et döneri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Ücretsiz döner almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluştururken, bedava döner en çok öğrencileri sevindirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklamasının ardından çok sayıda işletme ve mağaza sahibi fiyatlarda indirime giderek kampanyayı destekledi. Devam eden süreçte Kadıkköy'de şubesi bulunan Ağababa Ekpress Döner Restoran'ın sahibi Himmet Polat, kampanyaya farklı bir yöntemle destek oldu. Aldığı kararla vatandaşlara yüzlerce kilo et döneri ücretsiz ikram eden Polat, gün boyunca restoranda bulunan tüm ürünleri vatandaşlara dağıtacaklarını söyledi.

Öte yandan bedava döner en çok öğrencilerin yüzünü güldürdü. Döner alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, dakikalarca sıra bekledi.

1 ton döneri vatandaşlara dağıtacağız

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında böyle bir karar aldıklarını belirten işletme sahibi Himmet Polat, "Devletimizin aldığı yüzde 10 indirim kararını destekliyoruz. Bunu destekler nitelikte Kadıköy şubemizde tüm ürünleri bedava yaptık bugün. Bugün yaklaşık 500 kilogram döner dağıtık akşama kadar 1 ton olacak dağıttığımız döner" dedi. - İSTANBUL