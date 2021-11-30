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Kadıköy'de batan tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

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Kadıköy'de batan tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

Kadıköy açıklarında yarı batık halde sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy rıhtımına çekildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy açıklarında yarı batık halde sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy rıhtımına çekildi.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy açıklarında 10 metre boyundaki tekne sürüklenerek yarısı denize battı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde teknenin yanına gelerek müdahale etti. Tekne KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Kadıköy rıhtımına çekildi.

(İHA)

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