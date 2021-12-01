Kadıköy'de batan tekne rıhtıma çekildi
KADIKÖY açıklarında yarı batık halde sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından Kadıköy rıhtımına çekildi.
KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY açıklarında yarı batık halde sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından Kadıköy rıhtımına çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy açıklarında yarı batık vaziyette sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kadıköy Rıhtımı'na çekildi." ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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