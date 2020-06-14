KADIKÖY'DE BANKA GÖREVLİSİ OLDUKLARI SÖYLEYEN DOLANDIRICILAR YAKALANDI Kadıköy'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla aradıkları bir kadını 85 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kadıköy'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla aradıkları bir kadını 85 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kadıköy Bostancı Mahallesi Armağan Sokak'ta ikamet eden Fatma Ceyda B. (64), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 5 Haziran'da kendisini arayıp banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını bildirdi. Fatma Ceyda B., şüphelinin kendisini kredi kartı ve sağlık sigortası satmaya çalışma bahanesiyle bir süre oyaladığını söyledi. Hesabından sigortadan dolayı para kesileceğini öne süren şüpheli, kadını parasını başka bir hesaba aktarmayı kabul ettirip 85 bin TL'sini dolandırdı. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, banka hesap numaralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ümraniye, Sancaktepe ve Kağıthane'de 10 Haziran tarihinde yapılan operasyonlarda şüpheli Bayram T. (23), Musa Y. (21), Hasan Hüseyin H. (28), Harun K. (21), Serhat A. (18), Emre Y. (25), Fatih A. (21) ve Recep K. (23) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından geçtiğimiz Perşembe günü adliyeye sevk edilen Harun K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA