KADIKÖY'DE BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY'de 10 katlı binanın 9'uncu katındaki boş dairenin balkonunda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY'de 10 katlı binanın 9'uncu katındaki boş dairenin balkonunda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Bayer Caddesi'ndeki 10 katlı bir binanın 9'uncu katındaki boş dairenin camlı balkonunda güvercin mahsur kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan apartman sakinlerinin, ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekipler 68 metrelik merdiven aracıyla, güvercini kurtarmak için çalışma başlattı. Balkonda sıkışan güvercin çıkartılamayınca alt daireden sopa verildi. İtfaiye ekipleri sopa yardımıyla kuşu yakaladı. İtfaiye eri, güvercini kurtararak, gökyüzüne saldı.

Kaynak: DHA