Kadıköy'de balık restoranı alev alev yandı

KADIKÖY'de 3 katlı balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KADIKÖY'de 3 katlı balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye olay yerine sokakların dar olması nedeniyle güçlükle ulaşırken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangın cep telefonuyla an ve an kaydedildi

Yangın, saat 02.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Yasa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Balıkçılar Çarşısı olarak bilinen bölgede bulunan ve balık restoranı olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yolların dar olması ve hatalı parklar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİPolis ekipleri tarafından caddede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sırasında bina içerisinde göçük meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken bina kullanılamaz hale geldi. Öte yandan 3 katlı binanın yanması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(FOTOĞRFALI)

Kaynak: DHA