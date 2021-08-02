KADIKÖY'DE AZDA GÜLENDAM EYLEMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KADIKÖY'DE AZDA GÜLENDAM EYLEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rojda ALTINTAŞ-Feriden AÇIKGÖZİSTANBUL DHAKadıköy'de kadınlar, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesini protesto amacıyla eylem yaptı.

Rojda ALTINTAŞ-Feriden AÇIKGÖZİSTANBUL DHA

Kadıköy'de kadınlar, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesini protesto amacıyla eylem yaptı.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun İnşaat Mühendisi, emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülmesini kadınlar protesto etti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde Kadıköy'de bulunan Beşiktaş İskelesi önünde saat 19.30'da bir araya gelen kadınlar, ellerinde Sessiz kalmayacağız yazılı pankartlar ile slogan attı.

Burada grup adına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim tarafından okunan basın açıklamasında, Son zamanlarda kayıp haberlerini çokça duyar olduk. Bu demektir ki, etkin bir soruşturma süreçlerinin gerektiği gibi bir kayıp ihbarı geldiği zaman karakola herhangi bir yetkilinin makamına, seferberlik işte o zaman yapılmalıdır. Kadınlar öldürüldükten sonra seferber olunması önemli değildir. Kadınlar hayattayken kaybolduklarında şiddete uğradıkları ifade edildiğinde işte o an yapılması gerekenler harfiyen uygulanmak zorundadır. Süreç etkin bir şekilde uygulanmak zorundadır ifadelerine yer verildi. Eylem, daha sonra olaysız bir şekilde sona erdi.

KADIKÖY'DE AZDA GÜLENDAM EYLEMİ
KADIKÖY'DE AZDA GÜLENDAM EYLEMİ
KADIKÖY'DE AZDA GÜLENDAM EYLEMİ
KADIKÖY'DE AZDA GÜLENDAM EYLEMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu
Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu
Son Dakika: Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı tutuklandı
Son Dakika: Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haber | Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (1)
Son dakika haber | Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Aleyna Tilki Çağatay Akman
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KADIKÖY'DE AZDA GÜLENDAM EYLEMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 21:39:13. #1.15#

title