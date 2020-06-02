Kadıköy'de atıksız yaşam hareketi başlıyor
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Kadıköy'de atıksız yaşam hareketi başlıyor

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen, Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan 'Atıksız Yaşam Hareketi' projesini 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hayata geçiriyor.

Kadıköy'de atıksız yaşam hareketi başlıyor
02.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:29

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen, Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan 'Atıksız Yaşam Hareketi' projesini 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hayata geçiriyor. 'Atıksız Yaşam Hareketi', kadın kooperatifleri başta olmak üzere, yerel üreticinin ürünlerinin yer alacağı ve ambalajsız olarak satılacağı 'Dükkan'ın açılışı ile başlıyor.

Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan projenin 4 farklı ayağı bulunuyor: 'Atıksız Dükkan'; 'Mobil Atık Getirme Merkezi'; 'Atıksız Yaşam Sokağı', 'Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması'.

1. yeni alışveriş noktanız: Dükkan

Kadıköy Feneryolu'nda bulunan Atıksız Yaşam Pazarı'nın içinde açılacak 'Dükkan'da tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünler yer alacak. Atık üretmemeye özen gösterecek olan "Dükkan"da kadın kooperatifleri başta olmak üzere, yerel üreticiden temin edilen ürünler doğrudan tüketici ile buluşacak. "Dükkan"da ceviz, kahve, nohut gibi ürünlerden, mai sabunu, çamaşır suyu tozu, sabun cevizi gibi doğal temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli ürün bulmak mümkün olacak. 'Dükkan'da ürünlerin çoğu ambalajsız ya da depozitolu ambalajlarda satılacak. Alışveriş yapmak isteyenler kendi getirdikleri ya da 'Dükkan'dan temin edebilecekleri yeniden kullanıma uygun kaplar, kavanozlar ya da keseler ile alışveriş yapabilecekler.

2. Mobil Atık Getirme Merkezi sokağınızda

Kadıköy Belediyesi'nin geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla kapıdan ve kumbaralardan yürüttüğü atık ayrıştırma politikasına mobil atık aracı da ekleniyor. Belirli bir rota ve program çerçevesinde Kadıköy'ün 21 mahallesinde hizmet verecek olan araçta ambalaj, cam ambalaj, bitkisel atık yağ, pil atıkları, atık elektrikli elektronik eşyalar, tekstil atıkları ve evsel atık ilaç ve tehlikeli atıklar ayrı ayrı toplanabilecek.

3. Sokaktan Kadıköy'e yayılacak politika: Atıksız Yaşam Sokağı

Kadıköy'de atıksız yaşamın ilk adımları Zühtüpaşa Mahallesi Asım US Sokak'ta başlıyor. Asım US sokaktan başlayarak ilçe geneline yayılacak projede, kurulacak bütüncül atık toplama sistemi ile toplanacak atık miktarının arttırılması, buna bağlı olarak evsel atık miktarının azaltılması amaçlanıyor.

4. Tek kullanımlık plastikleri azalt

Kadıköy' de toplanan çöpün sadece yüzde 35'i geri dönüştürülebilir atıklardan oluşuyor. Bu rakamı çoğaltmak ve evsel atık miktarını azaltmak için her yurttaşa sorumluluk düşüyor. Tek kullanımlık ürünlerin hayatı kolaylaştırdığı düşünülse de sadece 5 dakika için kullanılan plastik pipet, içi plastik kaplı karton görünümlü çay kahve bardağı, plastik su şişesi, strafor gıda kutusu vb. ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. 'Atıksız Yaşam Hareketi' ile çalışma ve yaşam alanlarında tek kullanımlık ürünler yerine alternatif ürünlere yönelerek bireysel atık miktarının azaltması amaçlanıyor. Kendi su mataramızı edinerek, kahve termosumuzu yanımızda taşıyarak, evimizde tek kullanımlık havlu kağıtlar yerine mutfak bezleri kullanarak, kendi alışveriş çantamızı taşıyarak, alışveriş yaparken mümkün olduğunca paketsiz gıda ve ürünleri tercih ederek ciddi farklar oluşturulabilir.

Atıksız yaşam adımları

Doğaya ve çöp sahalarına en az atığı göndermek ve Kadıköy Belediyesi'nin başlattığı Atıksız Yaşam Hareketi'ni yaşam biçimi haline getirmek için 5 temel adım şöyle:

1.adım: Reddet

Tek kullanımlık ürünleri tüketmeyi reddedin. Paketli gıda almayın.

2. adım: Azalt

İhtiyaçlarınız kadar alışveriş yapın. Alışverişe giderken yanınızda bez alışveriş torbanızı, cam kavanozunuzu götürün.

3. adım: Yeniden Kullan

Atarken bir daha düşünün. Tamir etmek, takas etmek, bağışlamak gibi seçenekleri değerlendirin.

4.adım: Ayrıştır

Cam, kağıt, plastik, metal, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık ilaçlar, elektronik atıklar, tekstil atıklar vb. gibi atıklarınızı çöpe atmayın, ayrı toplayın ve Kadıköy Belediyesi Atık Koordinasyon Merkezi'ni 0216 414 38 15 numarasından arayın.

5. adım: Dönüştür (Çürüt/ Kompost yap)

Meyve sebze artıkları, çay-kahve posası ve yumurta kabuklarını çürüterek gübreye dönüştürün. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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