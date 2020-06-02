Kadıköy'de atıksız yaşam hareketi başlıyor Kadıköy Belediyesi, atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen, yerel yönetim uygulaması olan "Atıksız Yaşam Hareketi" projesini 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hayata geçirecek.

Kadıköy Belediyesi, atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen, yerel yönetim uygulaması olan "Atıksız Yaşam Hareketi" projesini 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Atıksız Yaşam Hareketi", kadın kooperatifleri başta olmak üzere, yerel üreticinin ürünlerinin yer alacağı ve ambalajsız olarak satılacağı "Dükkan"ın açılışı ile başlıyor.

Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan projenin 4 farklı ayağı bulunuyor: "Atıksız Dükkan", "Mobil Atık Getirme Merkezi", "Atıksız Yaşam Sokağı", "Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması".

Kadıköy Feneryolu'nda bulunan Atıksız Yaşam Pazarı'nın içinde açılacak Dükkan'da tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünler yer alacak. Atık üretmemeye özen gösterecek olan Dükkan'da kadın kooperatifleri başta olmak üzere, yerel üreticiden temin edilen ürünler doğrudan tüketici ile buluşacak. Dükkan'da ceviz, kahve, nohut gibi ürünlerden, Arap sabunu, çamaşır suyu tozu, sabun cevizi gibi doğal temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli ürün bulmak mümkün olacak. Dükkan'da ürünlerin çoğu ambalajsız ya da depozitolu ambalajlarda satılacak. Alışveriş yapmak isteyenler kendi getirdikleri ya da Dükkan'dan temin edebilecekleri yeniden kullanıma uygun kaplar, kavanozlar ya da keseler ile alışveriş yapabilecek.

Kadıköy Belediyesinin geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla kapıdan ve kumbaralardan yürüttüğü atık ayrıştırma politikasına mobil atık aracı da ekleniyor. Belirli bir rota ve program çerçevesinde Kadıköy'ün 21 mahallesinde hizmet verecek olan araçta ambalaj, cam ambalaj, bitkisel atık yağ, pil atıkları, atık elektrikli elektronik eşyalar, tekstil atıkları ve evsel atık ilaç ve tehlikeli atıklar ayrı ayrı toplanabilecek.

Kadıköy'de atıksız yaşamın ilk adımları Zühtüpaşa Mahallesi Asım US Sokak'ta başlıyor. İlçe geneline yayılacak projede, kurulacak bütüncül atık toplama sistemi ile toplanacak atık miktarının arttırılması, buna bağlı olarak evsel atık miktarının azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA