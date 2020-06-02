Kadıköy'de atıksız yaşam hareketi başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadıköy'de atıksız yaşam hareketi başlıyor

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen, Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan 'Atıksız Yaşam Hareketi' projesini 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hayata geçiriyor.

Kadıköy'de atıksız yaşam hareketi başlıyor
02.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:32

'Atıksız Yaşam Hareketi', kadın kooperatifleri başta olmak üzere, yerel üreticinin ürünlerinin yer alacağı ve ambalajsız olarak satılacağı 'Dükkan'ın açılışı ile başlıyor.

Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan projenin 4 farklı ayağı bulunuyor: 'Atıksız Dükkan'; 'Mobil Atık Getirme Merkezi'; 'Atıksız Yaşam Sokağı', 'Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması'.

1. YENİ ALIŞVERİŞ NOKTANIZ: DÜKKAN

Kadıköy Feneryolu'nda bulunan Atıksız Yaşam Pazarı'nın içinde açılacak 'Dükkan'da tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünler yer alacak. Atık üretmemeye özen gösterecek olan "Dükkan"da kadın kooperatifleri başta olmak üzere, yerel üreticiden temin edilen ürünler doğrudan tüketici ile buluşacak. "Dükkan"da ceviz, kahve, nohut gibi ürünlerden, arap sabunu, çamaşır suyu tozu, sabun cevizi gibi doğal temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli ürün bulmak mümkün olacak. 'Dükkan'da ürünlerin çoğu ambalajsız ya da depozitolu ambalajlarda satılacak. Alışveriş yapmak isteyenler kendi getirdikleri ya da 'Dükkan'dan temin edebilecekleri yeniden kullanıma uygun kaplar, kavanozlar ya da keseler ile alışveriş yapabilecekler.

2. MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ SOKAĞINIZDA

Kadıköy Belediyesi'nin geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla kapıdan ve kumbaralardan yürüttüğü atık ayrıştırma politikasına mobil atık aracı da ekleniyor. Belirli bir rota ve program çerçevesinde Kadıköy'ün 21 mahallesinde hizmet verecek olan araçta ambalaj, cam ambalaj, bitkisel atık yağ, pil atıkları, atık elektrikli elektronik eşyalar, tekstil atıkları ve evsel atık ilaç ve tehlikeli atıklar ayrı ayrı toplanabilecek.

3. SOKAKTAN KADIKÖY'E YAYILACAK POLİTİKA: ATIKSIZ YAŞAM SOKAĞI

Kadıköy'de atıksız yaşamın ilk adımları Zühtüpaşa Mahallesi Asım Us Sokak'ta başlıyor. Asım Us sokaktan başlayarak ilçe geneline yayılacak projede, kurulacak bütüncül atık toplama sistemi ile toplanacak atık miktarının arttırılması, buna bağlı olarak evsel atık miktarının azaltılması amaçlanıyor.

4. TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİ AZALT

Kadıköy' de toplanan çöpün sadece yüzde 35'i geri dönüştürülebilir atıklardan oluşuyor. Bu rakamı çoğaltmak ve evsel atık miktarını azaltmak için her yurttaşa sorumluluk düşüyor. Tek kullanımlık ürünlerin hayatı kolaylaştırdığı düşünülse de sadece 5 dakika için kullanılan plastik pipet, içi plastik kaplı karton görünümlü çay kahve bardağı, plastik su şişesi, strafor gıda kutusu vb. ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. 'Atıksız Yaşam Hareketi' ile çalışma ve yaşam alanlarında tek kullanımlık ürünler yerine alternatif ürünlere yönelerek bireysel atık miktarının azaltması amaçlanıyor. Kendi su mataramızı edinerek, kahve termosumuzu yanımızda taşıyarak, evimizde tek kullanımlık havlu kağıtlar yerine mutfak bezleri kullanarak, kendi alışveriş çantamızı taşıyarak, alışveriş yaparken mümkün olduğunca paketsiz gıda ve ürünleri tercih ederek ciddi farklar yaratılabilir.

ATIKSIZ YAŞAM ADIMLARI

Doğaya ve çöp sahalarına en az atığı göndermek ve Kadıköy Belediyesi'nin başlattığı Atıksız Yaşam Hareketi'ni yaşam biçimi haline getirmek için 5 temel adım şöyle:

1.adım: Reddet

Tek kullanımlık ürünleri tüketmeyi reddedin. Paketli gıda almayın.

2. adım: Azalt

İhtiyaçlarınız kadar alışveriş yapın. Alışverişe giderken yanınızda bez alışveriş torbanızı, cam kavanozunuzu götürün.

3. adım: Yeniden Kullan

Atarken bir daha düşünün. Tamir etmek, takas etmek, bağışlamak gibi seçenekleri değerlendirin.

4.adım: Ayrıştır

Cam, kağıt, plastik, metal, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık ilaçlar, elektronik atıklar, tekstil atıklar vb. gibi atıklarınızı çöpe atmayın, ayrı toplayın ve Kadıköy Belediyesi Atık Koordinasyon Merkezi'ni arayın. 0216 414 38 15

5. adım: Dönüştür (Çürüt/ Kompost yap)

Meyve sebze artıkları, çay-kahve posası ve yumurta kabuklarını çürüterek gübreye dönüştürün

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı Haber
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Adnan Menderes Hasan Polatkan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Bülent Ersoy Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Kadıköy'de atıksız yaşam hareketi başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 12:32:22. #1.14#
title