Kadıköy'de Atatürk'ü Anma Günü için hazırlanan siren, sistemsel hata nedeniye çaldı
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Kadıköy'de Atatürk'ü Anma Günü için hazırlanan siren, sistemsel hata nedeniye çaldı

09.11.2020 03:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 03:43
Kadıköy'de Atatürk'ü Anma Günü için hazırlanan siren, sistemsel hata nedeniye çaldı

Kadıköy'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde çalması planlanan siren tertibatının, sistemsel hatayla erken çalması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde çalması planlanan siren tertibatının, sistemsel hatayla erken çalması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla hazırlanan siren tertibatı, dün gece saatlerinde çaldı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23.42'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) ait binada, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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