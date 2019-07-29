Kadıköy'de asansör boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Kadıköy'de, kağıt toplamak için girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşen Suriye uyruklu kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu bir kişi Kozyatağı Mahallesi Kaymakam Kemal Sokak üzerindeki inşaat halindeki 8 katlı binaya kağıt toplamak için girdi.

Söz konusu kişinin burada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştüğünü fark eden inşaat çalışanları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerle inşatta çalışan işçilerin yardımıyla kurtarılan kişi, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA