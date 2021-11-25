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Kadıköy'de aracına binen müşteriye hakaret eden taksiciye ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de aracına binen müşteriye hakaret eden taksiciye ceza Kadıköy'de aracına aldığı müşteri ile tartışan ve müşteriye hakaret eden taksici polis tarafından yakalandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de aracına binen müşteriye hakaret eden taksiciye ceza

İSTANBUL - Kadıköy'de aracına aldığı müşteri ile tartışan ve müşteriye hakaret eden taksici polis tarafından yakalandı. Bin 339 TL para cezası kesilen taksici hakkında ' Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" maddesine istinaden adli işlem uygulandı.

Kadıköy Kozyatağı'nda geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, iddiaya göre taksisine aldığı müşterinin gitmek istediği mesafeyi beğenmeyen taksici Y.B. müşteriye hakaret etti. Taksici tartışma esnasında müşteriye "Bu millet kadar aşağılık bir millet yok. Aşağılıksınız kardeşim" ifadelerinde bulundu.

Taksi sürücüsü Y.B. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bin 339 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ayrıca sürücü şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" başlıklı 301. maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

Kadıköy'de aracına binen müşteriye hakaret eden taksiciye ceza

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İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri

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