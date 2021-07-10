Kadıköy'de aracın çarptığı otomobil köprü duvarına çarptı: 1 yaralı
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Kadıköy'de aracın çarptığı otomobil köprü duvarına çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de aracın çarptığı otomobil köprü duvarına çarptı: 1 yaralı Kadıköy'de bir sürücü seyir halinde olan başka bir araç sürücüsüne arkadan çarptı.

Kadıköy'de aracın çarptığı otomobil köprü duvarına çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir sürücü seyir halinde olan başka bir araç sürücüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç köprü altına savrularak köprünün duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy D-100 Tuzcuoğlu Köprüsü'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 P 0557 plakalı Fiat marka araç sürücüsü Uğur Dağ yolda seyir halinde olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle hareket halinde olan 34 NZJ 12 plakalı Opel Astra marka araç sürücüsü Hakan Elyıldırım'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Elyıldırım, köprü altındaki alana savruldu. Duvara çarparak durabilen Elyıldırım, kazada hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Elyıldırım'ı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kadıköy'de aracın çarptığı otomobil köprü duvarına çarptı: 1 yaralı
Kadıköy'de aracın çarptığı otomobil köprü duvarına çarptı: 1 yaralı
Kadıköy'de aracın çarptığı otomobil köprü duvarına çarptı: 1 yaralı
Kadıköy'de aracın çarptığı otomobil köprü duvarına çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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Kadıköy'de aracın çarptığı otomobil köprü duvarına çarptı: 1 yaralı - Haberler
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