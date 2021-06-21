Kadıköy'de apartmanın bahçesine devrilen araçtaki iki kişi yaralandı
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Kadıköy'de apartmanın bahçesine devrilen araçtaki iki kişi yaralandı

Kadıköy'de apartmanın bahçesine devrilen araçtaki iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

Kadıköy'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merdivenköy Mahallesi Merdivenköy Yolu Sokak'ta seyir halindeki Doğancan Yüksel'in kullandığı 34 DLD 462 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun kenarındaki bir apartmanın bahçesine devrildi.

Kazada sürücü ile annesi Ayşegül Yüksel, araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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