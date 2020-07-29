Kadıköy'de annesi ile eşini silahla öldüren kişiye dava
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Kadıköy'de annesi ile eşini silahla öldüren kişiye dava

Kadıköy'de, çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de annesi ile eşini silahla öldüren kişiye dava
29.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:18

Kadıköy'de, çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Ocak'ta Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova'yı, ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Tahsin Yüksekova hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Tahsin Yüksekova'nın olaydan yaklaşık 6 ay önce başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği anlatıldı.

Sanık Yüksekova'nın, cezaevinden çıktıktan sonra eşi Seyhan Yüksekova ile ayrı evde yaşadıkları ve aralarının açık olduğu kaydedilen iddianamede, sanığın annesi ve eşiyle arasındaki anlaşmazlığın nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

İddianamede, sanığın eşi ve annesinin çiçek satmalarından ve para kazanmalarından dolayı aralarında para nedeniyle tartışmaların yaşanmış olabileceği ifade edildi.

İddianamede, sanığın tam olarak bilinmeyen bir nedenle olay yerine gelerek önce eşi Seyhan Yüksekova'yı, ardından annesi Zülfiye Yüksekova'yı silahla öldürdüğü, daha sonra kaçtığı anlatıldı.

Sanık Tahsin Yüksekova'nın polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandığı belirtilen iddianamede, "eşi kasten öldürme" ve "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Tahsin Yüksekova ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

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