Kadıköy'de alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' kavgası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' kavgası

Kadıköy'de alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' kavgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de yeni yıl kutlamalarında alkol alan 2 grup arasında kavga çıktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de yeni yıl kutlamalarında alkol alan 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga vatandaşların araya girmesi sonucu durduruldu.

Kavga, saat 02: 30 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Nailbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavga, yılbaşı eğlencesi için Kadıköy'e gelen ve alkollü olan 2 grup arasında çıktı. Kavganın sebebinin şahısların sokaktan geçtiği sırada birbirlerine ters baktıkları için sözlü tartışma sonrasında çıktığı öğrenildi. Kavgaya karışan alkollü şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yılbaşı eğlencesi sonrası kavga eden şahısları sokaktan geçen vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Vatandaşların kavga eden şahısları tutması sonrası kavga sona erdi. - İSTANBUL

Kadıköy'de alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' kavgası

Kadıköy'de alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' kavgası

Kadıköy'de alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' kavgası

Kadıköy'de alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' kavgası

Kadıköy'de alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' kavgası

Kadıköy'de alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' kavgası

Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti

Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti

 Eşinin kavga ettiğini öğrenince şüphelendi! Gerçek, mezarını açtırınca ortaya çıktı

Eşinin kavga ettiğini öğrenince şüphelendi! Gerçek, mezarını açtırınca ortaya çıktı

 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumruklarla darbedildi! Anbean kamerada

Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumruklarla darbedildi! Anbean kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title