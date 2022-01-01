Kadıköy'de alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' kavgası

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de yeni yıl kutlamalarında alkol alan 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga vatandaşların araya girmesi sonucu durduruldu.

Kavga, saat 02: 30 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Nailbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavga, yılbaşı eğlencesi için Kadıköy'e gelen ve alkollü olan 2 grup arasında çıktı. Kavganın sebebinin şahısların sokaktan geçtiği sırada birbirlerine ters baktıkları için sözlü tartışma sonrasında çıktığı öğrenildi. Kavgaya karışan alkollü şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yılbaşı eğlencesi sonrası kavga eden şahısları sokaktan geçen vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Vatandaşların kavga eden şahısları tutması sonrası kavga sona erdi. - İSTANBUL