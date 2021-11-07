Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Süper Lig'de Kayserispor karşısında 2-1'lik mağlubiyet alan Fenerbahçe'de tribünler Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Vitor Pereira'yı istifaya davet etti. Kayserispor'un ikinci golü sonrası yönetime tepki gösteren sarı-lacivertliler, maçın sonunda da Başkan Ali Koç ve Vitor Pereira'ya tepkilerini sürdürdü.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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