Fenerbahçeli Taraftarlar, Ali Koç'un Seçilmesiyle Birlikte Bayram Etti
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi.
Fenerbahçe'de iki gün süren tarihi seçim sonrası Ali Koç yeni başkan seçildi. Koç'un başkan seçilmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu'na akın etti. Yaklaşık 5 bin Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadyumu çevresinde meşaleler yakarak, Ali Koç tezahüratları yaptı.
KADIKÖY'DE BAYRAM VAR
Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı sonrası koltuğa oturan Ali Koç'u kutlayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bayram havası yaşattı.
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