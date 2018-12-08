Kadıköy'de 'Ahşap Oyuncak Atölyeleri' başladı

İSTANBUL, (DHA)-KADIKÖY Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği Ekolojik Yaşam Merkezi'nde, Yeryüzü Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Ahşap Oyuncak Atölyeleri' başladı. Atölye ile zamane çocuklarının bilgisayar başında değil, kendi başlarına yaptıkları sağlıklı oyuncaklarla buluşturmanın hedeflendiği belirtildi.

Kadıköy Belediyesi ve Yeryüzü Derneği işbirliğiyle faaliyete geçirilen Ekolojik Yaşam Merkezi kapsamında kurulan Ahşap Oyuncak Atölyesi hizmete açıldı. Atölye ile günümüz çocuklarını yeniden ahşapla ve doğayla buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Eğitmen Hüseyin Varış, ailelerin çocuklarını doğal ortamda oyun oynamaya teşvik etmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili Ahşap Oyuncak Atölyesi etkinliğinde eğitmen olarak görev alan Varış, 'Bugün oyuncak yapımıyla ilgili bir çalışmamız olacak. Bir kedi-fare oyuncağı var. Parçalarının bir bölümünü hazırladım. Geri kalan bölümünü de burada çocuklarla birlikte hazırlıyor ve montajını gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda piyasada plastik oyuncaklar yer alıyor. Kullanılan malzemenin, boyaların sağlıksız oluşu nedeniyle çocukların bu oyuncaklardan kaçınmaları gerekiyor. Bu konuda zaten devletin de araştırma ve çalışmaları var. Uygun olmayan oyuncakların satışını engellemeye çalışıyorlar' dedi.

'ÇELİK-ÇOMAKLA TÜM GÜNÜ RAHATLIKLA GEÇİRİLEBİLİR'

Ahşabın çok doğal ve sürekli elimizin altında olabilen bir malzeme olduğuna dikkat çeken Varış, 'Bu malzemeden çok değişik oyuncaklar yapılabilir. Çocukluğumuzda çeşitli arabalar ve birçok farklı ahşap oyuncakla oynamamız mümkündü. Bunlardan en basiti çelik-çomak diye bildiğimiz bir oyuncak. Bir uzun ve bir kısa sopayla hem rahatlıkla günümüzü geçirir hem de kendi yaptığımız oyuncaklarla oynamış olurduk' diye konuştu.

Küçük bir kutunun içerisinde mekanik bir fare oyunu tasarlayacaklarını anlatan Eğitmen Varış, 'İçinde sabitlenmiş bir kedi var. Kolu çevirdiğiniz zaman kedinin kuyruğu ve patisi hareket edecek. Aynı zamanda ön tarafta bir diskin üzerinde dönen hareket eden fareyi yakalamaya çalışacak ama fareyi yakalayamayacak' dedi.

BİLGİSAYAR DESTEKLERİ KESİM ATÖLYELERİNDEN DE YARARLANILABİLİR

Ahşap oyuncakların diğerlerine göre daha pratik olabileceğini anlatan Varış, 'Çocukların yapabilecekleri basit oyuncaklar veya piyasada maket olarak hazır alınıp montajı çocuklar tarafından yapılabilen oyuncaklar da var. Biraz çabayla, anne babaların yardımıyla yapılabilecek oyuncaklar da söz konusu. Bunun için kolay işlenebilen malzemeler piyasada var. Bunlar alınıp işlendiği zaman da rahatlıkla bu oyuncakları yapmak mümkün. Bilgisayar destekleri kesim atölyelerinden de istenilen malzemeyi oyuncakların parçalarına göre kestirip alabilirler' diye konuştu.

'SADECE BİLGİSAYAR BAŞINDA SOSYALLEŞEBİLİYORLAR'

Ailelerin çocuklarını doğal ortamda oyun oynamaya teşvik etmelerinin önemli olduğunu dile getiren Varış, 'Çocukların çoğu çok küçük yaşta bilgisayarla yakınlık kuruyor. Böyle olduğu zaman da sadece bilgisayarın başında sosyalleşebiliyorlar' dedi.

Etkinliğe katılan 5 yaşındaki Alp'in annesi Selda Kiper ise, 'Bence hem eğitsel hem kültürel olarak çocuklarımızın sanatla bütünleşip gelişmelerine faydalı olacak güzel bir faaliyet olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.

(Tür: İstanbul)