KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
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KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de site bahçesinde bulunan kestane ağacı, otomobillerin üzerine devrildi.

KADIKÖY'de site bahçesinde bulunan kestane ağacı, otomobillerin üzerine devrildi. 4 otomobil hasar gördü.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Sinan Erdem Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için uyanan site sakinleri, bahçeye çıkınca kestane ağacının otomobillerin üzerine devrildiğini gördü. Site sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 4 otomobile hasar veren ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek, kaldırıldı. Devrilen ağacın çürüyen gövdesi dikkat çekti.

Site sakini Ferhat Öz, "Ben geleli otuz yıl oldu, bir hayli yaşlı bir ağaç. Çürümüş ağaç. Kimse yoktu, araçlar park halindeydi. Yaralanan yok ama otomobillerde hasar var" dedi.

Bir başka site sakini Aykan Uyanıktürk, "Arkada yapılan iskele çöktü sandım. Bahçeye çıktığımda baktım ağaç devrilmiş. Sabahın erken saatinde olması büyük şans. Çocuklar oynuyor burada gündüz saatlerinde, o açıdan büyük şans. Ölüm olmaması sevindirici, onun haricinde yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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