KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ
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KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ İstanbul DHAKadıköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi.

06.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:24
KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ  İstanbul DHA

'de ağaç otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oluyor. Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Ağacın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.  Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.

Görüntü Dökümü-------Belediye ekiplerinin çalışması-Zarar gören otomobil

-Genel ve detay görüntüler 


Kaynak: DHA
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