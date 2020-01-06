KADIKÖY'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ İstanbul DHAKadıköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi.
06.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:24
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ İstanbul DHA
Kadıköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi.İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oluyor. Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Ağacın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde hasar meydana geldi. Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.
Görüntü Dökümü-------Belediye ekiplerinin çalışması-Zarar gören otomobil
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA